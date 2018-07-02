Дзюба подготовил Акинфеева к пенальти

В прошедшее воскресенье два человека из сборной России принесли своей команде победу, передает телеканал "360".

Речь идет о нападающем Артеме Дзюбе и вратаре Игоре Акинфееве . Первый забил единственный гол в сборные Испании, а второй отбил финальное пенальти соперников.

Оказалось, что на тренировке Артем Дзюба стоял в воротах и отбил пенальти в том же положении и той же ногой, как через несколько часов и Акинфеев. Видео с участием Артема опубликовал официальный Twitter сборной России.

И для сравнения тот самый момент с Акинфеевым.

После матча Россия — Испания тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил газете "Спорт-Экспресс", что команда совершенно не готовилась к серии пенальти.

"Абсолютно не репетировали. Репетировал только Дзюба… И почему-то в воротах", — рассказал Черчесов.

Сам Артем Дзюба перед игрой с испанцами сравнивал пенальти с лотереей: "Может, в ворота встану! Готов! Тренировался!".

По итогам матчей 1 июля команды России и Хорватии вышли в ¼ финала ЧМ-2018. Встреча двух сборных состоится 7 июля в Сочи. Мундиаль продлится до 15 июля.