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Дзюба подготовил Акинфеева к пенальти
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Дзюба подготовил Акинфеева к пенальти 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В прошедшее воскресенье два человека из сборной России принесли своей команде победу, передает телеканал "360".
Речь идет о нападающем Артеме Дзюбе и вратаре Игоре Акинфееве. Первый забил единственный гол в сборные Испании, а второй отбил финальное пенальти соперников.
Оказалось, что на тренировке Артем Дзюба стоял в воротах и отбил пенальти в том же положении и той же ногой, как через несколько часов и Акинфеев. Видео с участием Артема опубликовал официальный Twitter сборной России.
И для сравнения тот самый момент с Акинфеевым.
После матча Россия — Испания тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил газете "Спорт-Экспресс", что команда совершенно не готовилась к серии пенальти.
"Абсолютно не репетировали. Репетировал только Дзюба… И почему-то в воротах", — рассказал Черчесов.
Сам Артем Дзюба перед игрой с испанцами сравнивал пенальти с лотереей: "Может, в ворота встану! Готов! Тренировался!".
По итогам матчей 1 июля команды России и Хорватии вышли в ¼ финала ЧМ-2018. Встреча двух сборных состоится 7 июля в Сочи. Мундиаль продлится до 15 июля.
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