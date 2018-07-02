Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев научился сейву ногой у нападающего Артема Дзюбы. В официальном Twitter сборной появилось видео, на котором Дзюба во время тренировки отбивает мяч ногой, как это сделал Акинфеев в матче 1/8 чемпионата мира по футболу.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти», — говорится в «Твиттере» сборной.

Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем решающий мяч он отбил ногой.