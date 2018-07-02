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Акинфееву хотят присвоить звание Героя России
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Акинфееву хотят присвоить звание Героя России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной России начали сбор подписей за то, чтобы присвоить вратарю Игорю Акинфееву звание Героя России. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.
«Вратарь сборной России Игорь Акинфеев внёс огромный вклад в победу в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против команды Испании, героически защищая ворота. Уверен, что выдающиеся достижения вратаря нашей сборной достойны награды», — говорится в сообщении автора петиции Никиты Жаткина.
По его мнению, победа сборной воодушевила россиян болеть за российский футбол, а Акинфеев может послужить образцом для подрастающего поколения.
За шесть часов петиция набрала 65 голосов.
Ранее жители города Видное Московской области предложили поставить Игорю Акинфееву памятник после исторической победы сборной России над сборной Испании.
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