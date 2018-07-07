«Трое в кокошниках» придут на матч России с Хорватией

«Трое в кокошниках» — Дмитрий Гнатюк , Инна Калинская и Юрий Гнатюк, ставшие известными после матча Россия-Испания, когда их показали на трибунах операторы, приехали в Сочи поддержать российскую сборную в матче с Хорватией, сообщает РИА Новости

Ранее они присутствовали на матче 1/8 финала между Россией и Испанией, закончившемся победой россиян. Их фотография быстро стала мемом.

После победы России над Испанией организаторы чемпионата пригласили всех троих на матч в Сочи. Они остановились в отеле «Жемчужина» по приглашению администрации гостиницы.

"Мы первый раз в Сочи. Здесь так здорово! Мы раньше только в кино видели. Здесь чудесно. Сочинские сосиски мы ещё не пробовали, надеемся, сегодня попробуем. Хотя пока нам не предлагали", — поделился Дмитрий Гнатюк.

Гости отеля, узнав болельщиков, приветствовали их аплодисментами и просили сфотографироваться на память.