ФИФА осудила Марадону за критику арбитра матча Англия — Колумбия

ФИФА выступила с официальным заявлением по поводу высказываний своего бывшего посла Диего Марадоны

Ранее легендарный аргентинец раскритиковал главного арбитра Марка Гейгера за его работу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Англия — Колумбия (1:1, 4:3 — по пенальти).

«ФИФА решительно осуждает Марадону за подобные комментарии. Его инсинуации абсолютно неуместны и безосновательны.

Нам крайне жаль читать подобные высказывания со стороны игрока, творившего историю футбола», — цитирует заявление SkySports.

Напомним, что ФИФА разорвала сотрудничество с Марадоной на ЧМ-2018 из-за того, что во время матча Аргентина — Нигерия Диего показывал неприличные жесты.