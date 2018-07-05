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ФИФА осудила Марадону за критику
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ФИФА осудила Марадону за критику арбитра матча Англия — Колумбия 

LiveSport.Ru 29 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
ФИФА выступила с официальным заявлением по поводу высказываний своего бывшего посла Диего Марадоны.
Ранее легендарный аргентинец раскритиковал главного арбитра Марка Гейгера за его работу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Англия — Колумбия (1:1, 4:3 — по пенальти).
«ФИФА решительно осуждает Марадону за подобные комментарии. Его инсинуации абсолютно неуместны и безосновательны.
Нам крайне жаль читать подобные высказывания со стороны игрока, творившего историю футбола», — цитирует заявление SkySports.
Напомним, что ФИФА разорвала сотрудничество с Марадоной на ЧМ-2018 из-за того, что во время матча Аргентина — Нигерия Диего показывал неприличные жесты.
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Комментарии  Ещё 19 источников 
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