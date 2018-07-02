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Фанат взбесил журналистку поцелуем в прямом эфире
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Фанат взбесил журналистку поцелуем в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @maria__gomez
Испанская журналистка Мария Гомес (Maria Gomez) взбесилась из-за неожиданного поцелуя, который она получила от футбольного фаната во время прямого эфира. Ролик опубликован на ее странице в Twitter.
Гомес освещала события в Москве сразу после победы сборной России против испанской команды на чемпионате мира по футболу. Во время репортажа к девушке неожиданно подбежал прохожий, схватил ее за руку и поцеловал в щеку. Пока журналистка отходила от шока, мужчина, смеясь, убежал дальше, вызвав неподдельное раздражение репортера.
В комментарии к ролику Гомес написала, что произошедшее — довольно серьезный инцидент. Она заявила, что не видит в поступке фаната ничего смешного. «Объясните мне, где здесь шутка, пожалуйста. Я не вижу юмор, и мне кажется это ненормальным», — обратилась девушка к 40 тысячам подписчиков.
Многие пользователи поддержали репортера: ее пост собрал около 33 тысяч репостов и почти столько же лайков.
Ранее спортивная журналистка Джульет Гонсалес Теран также пережила поцелуй футбольного фаната во время прямого эфира. Девушка не ожидала подобного внимания со стороны зрителей, однако невозмутимо продолжила трансляцию.
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