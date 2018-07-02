Дзюба подарил Нурмагомедову футболку

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба от лица команды подарил футболку с автографами игроков бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.
Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Отмечается, что Дзюба пожелал спортсмену удачи в ближайших боях.
Форвард национальной сборной России Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях. pic.twitter.com/qP5wz0gfHL— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на победу сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.