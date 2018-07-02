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Дзюба подарил Нурмагомедову футболку
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Дзюба подарил Нурмагомедову футболку с автографами игроков сборной России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба от лица команды подарил футболку с автографами игроков бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.
Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Отмечается, что Дзюба пожелал спортсмену удачи в ближайших боях.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на победу сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.
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