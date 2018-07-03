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«Даже за мужа так не переживала!»: вдова Яшина об Акинфееве
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«Даже за мужа так не переживала!»: вдова Льва Яшина о триумфе Акинфеева 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина Яшина рассказала о том, как смотрела исторический матч Россия — Испания. Вместе со всей страной супруга именитого футболиста болела на наших ребят, которые показали достойную игру.
По словам Валентины, ее восхитила игра вратаря и капитана Игоря Акинфеева, который во время пенальти отбил два мяча. Она отметила, что это просто всеобщий восторг.
«Сидела вся на нервах, болела. Мне кажется, я даже никогда за Льва так не переживала, как за Игоря вчера», — отметила вдова Льва Яшина, добавив, что российская команда смогла победить в основном благодаря Акинфееву.
К слову, сам Игорь не считает себя лучшим игроком в матче с Испанией. По словам вратаря, победила команда и наши болельщики, которые поддерживали наших ребят до последнего и верили в то, что сборная России выйдет в четвертьфинал.
Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Саудовскую Аравию с разгромным счетом 5:0 и Египет 3:1. Досадное поражение российская сборная потерпела от Уругвая 0:3. Тогда наша команда была вынуждена играть вдесятером, после удаления игрока после второй желтой карточки.
В матче с Испанией наша команда сыграла 1:1, отыграв серию пенальти 4:3. Игорь Акинфеев отбил два мяча, обеспечив российской сборной победу. Теперь наши футболисты сыграют с Хорватией.
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