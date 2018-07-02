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Япония открыла счет с матче с Бельгией
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Япония открыла счет с матче с Бельгией
Soccer News
1 час назад
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Фото: Soccer News
Сборная Японии забила гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии.
Счет на 48-й минуте открыл японский нападающий Генки Харагути.
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