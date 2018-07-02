Дзюба снял видеообращение для российских болельщиков

Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.

«Всем привет, всем здрасьте. Спасибо огромное вам за поздравления, за комментарии, за поддержку», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter санкт-петербургского «Зенита».

Он отметил, что физически не может ответить всем.

«Верьте в нас и болейте! Спасибо», — добавил Дзюба.