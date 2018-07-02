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Дзюба обратился к болельщикам
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Дзюба снял видеообращение для российских болельщиков 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.
«Всем привет, всем здрасьте. Спасибо огромное вам за поздравления, за комментарии, за поддержку», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter санкт-петербургского «Зенита».
Он отметил, что физически не может ответить всем.
«Верьте в нас и болейте! Спасибо», — добавил Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков сборной России.
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