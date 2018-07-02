Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.
«Всем привет, всем здрасьте. Спасибо огромное вам за поздравления, за комментарии, за поддержку», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter санкт-петербургского «Зенита».
Он отметил, что физически не может ответить всем.
«Верьте в нас и болейте! Спасибо», — добавил Дзюба.
Артем Дзюба: «Верьте в нас и болейте!» 🇷🇺🔝#ЧМ2018 #RUS pic.twitter.com/j7lHzdzESp— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Дзюба подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков сборной России.