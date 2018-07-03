Забег темных лошадок: кто возьмет легкую путевку в финал

3 июля на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала: Англия встретится с Колумбией, а Швеция сразится со Швейцарией. «Газета.Ru» представляет две последние битвы за восьмерку сильнейших.

Чемпионат мира — 2018 полон неожиданностей

Главная сенсация соревнований — одна из команд в финале не будет относиться к числу признанных футбольных грандов, что для решающих матчей мундиалей большая редкость. Судите сами, в нижней части сетки остались Хорватия, Россия, Швеция, Швейцария, Англия и Колумбия.

В финале из них до этого играли только британцы да скандинавы. И те, и другие — очень давно. Шведы остались в шаге титула на домашнем мундиале в 1958 году. Англичане исторического успеха тоже добились у себя на родине, выиграв золото в 1966-м.

При этом в верхней части турнирной сетки обосновались Бразилия, Уругвай и Франция, выигравшие восемь чемпионских титулов на троих, а также Бельгия, которая медалей никогда не брала, но на этом чемпионате обладает чуть ли не самым звездным составом среди всех участников.

3 июля список претендентов на финальное место в нижней части сетки сократится в полтора раза. Санкт-Петербург и Москва примут заключительные матчи 1/8 финала.

Швеция — Швейцария («Санкт-Петербург», 17.00)

Игровой день откроет ремейк прошедшего полтора месяца назад финала чемпионата мира по хоккею. Однако здесь, в отличие от игры с шайбой, шансы команд на успех будут примерно равными.

Четвертьфинал станет для обеих сборных сказкой. Шведы в последний раз были в восьмерке сильнейших в 1994 году, швейцарцы — в 1954-м.

«Тре крунур» в нынешнем цикле славятся своей дисциплиной и железобетонной обороной. Скандинавы на отборочном этапе выбили Нидерланды и Италию, а уже в России умудрились занять первое место в группе с Германией.

Швейцарцы сдаваться своим соперниками, естественно, не планируют. На нынешнем чемпионате они выдали феерическую концовку в матче против Сербии во втором туре мундиаля, вырвав у балканской сборной победу на последних секундах. Именно эти три очка стали решающими в споре за выход в плей-офф.

«Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию.

Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования», — цитирует ТАСС главного тренера шведов Янне Андерсона.

Его коллега отметил, что в обороне скандинавов будет тяжело найти лазейки.

«Со вчерашнего дня мы интенсивно готовимся к матчу. У нас два дисквалифицированных игрока, все остальные готовы. Если честно, не очень много думаю о величии момента. Главное — победить Швецию, именно это наша цель. Нам предстоит серьезно обороняться, но нам понадобится и очень активно действовать в атаке, чтобы добиваться опасных моментов.

Не думаю, что у нас появится много пространства. Предстоит искать лазейки, чтобы чего-то добиться в нападении, это непросто», — заявил Петкович.

Колумбия — Англия («Спартак», 21.00)

Одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала. Победитель этой пары будет фаворитом в своем четвертьфинале, где ему предстоит сыграть либо со швейцарцами, либо со шведами.

Несмотря на то, что британцы заняли у себя в группе второе место, а латиноамериканцы — первое, именно родоначальники футбола в предматчевых раскладах смотрятся чуть-чуть предпочтительнее.

Англия обеспечила себе место в плей-офф уже после двух туров, обыграв Панаму и Тунис, а в последнем матче не особенно старалась против бельгийцев, возможно, как раз чтобы оказаться в более слабой нижней части сетки.

Колумбия, наоборот, в первом туре уступила японцам и только благодаря героическим победам над Польшей и Сенегалом вырвалась в лидеры группы, хотя могла и вовсе остаться без плей-офф.

Не в пользу латиноамериканской команды говорят еще два факта. Во-первых, Колумбия еще ни разу в своей истории не выигрывала у Англии. Последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира — 1998, и тогда европейцы взяли верх со счетом 2:0.

Во-вторых, один из лучших колумбийских игроков Хамес Родригес получил травму в последнем матче и рискует не сыграть против британцев. По крайней мере, накануне поединка с англичанами он тренировался по индивидуальной программе.

Что касается Англии, то для нее это будет первым серьезным испытанием на чемпионате. Все-таки Панама и Тунис ниже уровнем, а встреча с бельгийцами превратилась в товарищескую.

Нападающий «трех львов» Гарри Кейн с пятью голами пока занимает первую строчку в споре лучших бомбардиров чемпионата мира. О силе форварда «Тоттенхэма» лишний раз напомнил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман

«Кейн — великий, замечательный игрок. Он отлично провел сезон в «Тоттенхэме». Он бомбардир, много забивает, играет хорошо.

Это один из тех футболистов, которые забивают больше всех в мире. Нам надо следить за ним внимательнее. Такого форварда остановить очень сложно», — отметил наставник латиноамериканского коллектива.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт в свою очередь заявил, что вылет Германии, Испании, Аргентины и других сильных команд не влияет на его коллектив.

«То, что турнир покинули сильные сборные, фавориты, никак не влияет на нас. Мы продолжаем двигаться к нашей цели. Мы уважаем колумбийцев, знаем, что в их составе есть настоящие звезды», — сказал наставник англичан.