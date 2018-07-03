«Политики — клоуны. Они хотят украсть футбол». Крутой журналист из Англии

Мартино ездит по России без денег и показывает, как британцы, американцы, русские и все люди с разным цветом кожи относятся друг к другу.

У Мартино Арезе итальянские корни. В детстве он жил в США и Канаде, затем провёл несколько лет в Европе, а последние четыре года живёт в Лондоне. Независимый проект «Copa 90» даёт ему возможность заниматься журналистикой вне конъюнктуры, рассказывая о том, как живут люди в разных частях мира, исключительно на собственном опыте. Его командировка в Россию не привязана к матчам чемпионата мира, но её вряд ли можно назвать нефутбольной.

«Сначала я приехал в Москву, а оттуда полетел в Сочи, — рисует маршрут Мартино, с которым мы встречаемся в Нижнем Новгороде. — Там провёл два дня, потом был переезд в Ростов. Побыл там 10 часов и двинул в Волгоград, где тоже задержался на 10 часов. Из Волгограда самолётом отправился в Нижний Новгород. Дальше ехал на «бла-бла-каре» в Саранск и там провёл весь день. После Саранска опять вернулся в Нижний. После этого я поеду на три дня в Санкт-Петербург и ещё на два — в Калининград. Проведу ещё по паре дней в Екатеринбурге и Казани, ещё один в Нижнем, шесть — в Самаре, два в Москве, два в Питере и, наконец, ещё три — в Москве».

Сложно поверить, но за всё это время он не собирается потратить ни копейки на еду, жильё или билеты.

Деньги, Россия, богатство

— Мне было тяжело наблюдать, как английская пресса создавала политизированное представление о России: «Они негостеприимные, холодные, негативные, никто вас, болельщиков, там не ждёт». Так что когда мой работодатель собирался оплатить поездку на чемпионат мира, то я сказал: «Нет. Поеду без денег и докажу, что русские примут меня так, что я получу больше удовольствия, чем кто-либо другой». Пока проект реализуется на 100 процентов.

— Что вам оплачивают: переезды, еду, билеты? — Ну, честно говоря, мы брали билет только на матч Англии с Тунисом, потому что с Fan ID проще попасть на Фестиваль болельщиков и на бесплатные поезда ФИФА. Плюс Snapchat (популярный за рубежом мессенджер) оплатил мне авиабилеты в Сочи на первый матч Испании с Португалией. С тех пор у меня нет никаких расходов.

— Вы берёте деньги у людей? — Нет, никаких денег. Перед этой поездкой мне звонили и предлагали создать страницу для краудфандинга. Я ответил, что согласился бы, но только для того, чтобы использовать эти средства на содержание интерната в России, лечение больных раком или что-то вроде того. Богатым меня делают не деньги, а отношение людей. Я говорю о духовном… Хотя слушай, одну тысячу я всё-таки взял, но там невозможно было отказать.

— Заставили? — Вроде того. Одна женщина пыталась дать мне деньги в Ростове, когда я уезжал. Кричала: «Ты должен попробовать наш шашлык, иначе в Волгоград не уедешь»! Тогда я просто сказал в ресторане: «Шашлык, пожалуйста, на все!».

— И как он? — Чудесный! По-моему, в Ростове-на-Дону есть шашлык более принято, чем в Нижнем. В Новгороде пришлось весь город обойти в его поисках. Кто-то отвечал, что у них есть только кебаб, но это не то. Я хочу шашлык!

Сочи, Криштиану, еда

— Вы начали с Сочи и у вас не было билета на Испанию с Португалией. Как вы прошли на матч? — Взял с собой из Лондона тучу футбольных маек и теперь просто обмениваю их на что попало. В Сочи у меня спросил один знакомый: «Друг, есть майка Бразилии?». Я ответил: «Да». Так мне достались два билета на игру. Увидел три гола Криштиану Роналду — просто идеальный расклад.

— Откуда у вас в Сочи знакомый? — Ещё в Англии зашёл на форум Винского (форум самостоятельных путешествий) и написал пост: «За границей думают, что русские неприятные и негостеприимные люди. Если примете меня, мы можем изменить представление о стране». Ну вот 3500 человек увидели мой пост, а 50 пригласили остановиться у них во время ЧМ. Один из этих людей как раз и предложил обменять футболку на билеты. Причём он позвонил за 20 минут до матча, и мы встретились прямо перед стадионом.

— Жильё нашли тоже через Интернет? — Да, я ведь теперь есть и во «ВКонтакте». И получилось, что ещё один друг, который переехал из Москвы в Сочи и открыл крафтовый бар, написал: «Приезжай ко мне. Будем пить по вечерам и развлекаться днём».

— Еду вам тоже покупают? — Человек, у которого жили, оставлял на столе картошку, помидоры и кукурузу. Так что мы просто приготовили всё это. А в последний день в городе я познакомился с парнем, который разносит пиццу. Ему нравится «Наполи». Я отдал ему шарфик «Наполи» за две пиццы. Плюс, когда ко мне подходил журналист, предлагаю обмен: покорми меня, а взамен дам тебе интервью. Такая система.

— Вы не разочаровались в Сочи? Кажется, здесь не лучшие пляжи, всё довольно старомодно. — Старомодно… Что это вообще значит?! Если тебе так нравятся современные пляжи, оставайся в своей Канаде или в США. Знаете, многие американцы предпочитают ездить в отпуск куда-нибудь в Африку, потому что там на пляжах пустынно. Да и про «старомодные пляжи» — это глупость. Сочи — уникальное и интересное место, у которого есть изюминка. Представьте себе: утром вы ходите в горах и катаетесь на лыжах, а после обеда уже охлаждаетесь в море. Я купался утром, поднимался в горы днём, потом спускался обратно, играл в футбол с ребятами, а потом ещё и смотрел матч на стадионе. Что может быть круче?

Поезда, люди, вина

— Москву успели посмотреть? — Да не только Москву. Вы и так знаете, что происходит на Никольской. Но давай поговорим о том, что всё то же самое происходит и в других городах. Я был на четырёх чемпионатах мира и на двух чемпионатах Европы, но нынешний случай особенный.

— В чём отличие? — Поезда! Такое может произойти только в России. Ты идёшь на матч, зная, что тебе предстоит ехать дальше ещё часов 10 без Интернета и телека, общаясь с новыми людьми. И у каждого из них своя история, свой родной город или деревня. Этот чемпионат мира прекрасен, потому что благодаря этим трудностям люди узнают настоящую Россию, а не просто знакомятся с организацией турнира.

— Как происходит знакомство? Вы просто заходите в вагон… — …Ну да, и говорю соседям: «Ребята, у меня нет еды и воды. Приятно познакомиться! Зато есть много футболок, которые я готов обменять». Ну вот поменял на пиво и печенье.

Потом я встретил белорусского журналиста, который подарил мне потрясающий значок с эмблемой ЛИАЗа — белорусского автопроизводителя. Я отдал ему винтажную футболку датского «Орхуса», 1992 года выпуска. Другому парню я отдал футболку Уругвая за пиво и термокружку с символикой чемпионата мира, которую охранники отобрали у меня на входе в фан-зону. Это довольно странно, да?! Продавать кружки в официальных фан-шопах внутри фан-зоны, но запрещать с ними находиться… Ну ладно, я много чего выменял за футболки. Суть в том, что если ты открыт людям, то сможешь завести друзей где угодно.

— Жильё в каждом городе находится спонтанно? — Бывает, что да. Вот, например, Ростов. Я приехал на поезде глубокой ночью и не знал, куда податься до утра. Написал друзьям на форум Винского. Мой сигнал о помощи передали по цепочке — и вот мне звонит Алекс: «Мартино, я тусовался на вечеринке с бразильцами часов до трёх ночи. Давай приеду за тобой на вокзал и поедем спать». После этого мы ещё целый день провели вместе.

В Волгограде я позвонил новому приятелю — Дмитрию. Он сказал: «Я сейчас живу в гостинице, нахожусь в командировке в Волгограде». Но вот я к нему приехал, помылся в отличном душе — это вообще был отель ФИФА. Бесплатно! Мы провели весь день в Волгограде, потом я сел на поезд, затем на самолёт и оказался в Нижнем Новгороде.

— Вы так рассказываете, будто у вас вообще не было проблем. — Так их правда нет. Если хочешь, я сочиню тебе страшную историю, но зачем?! Вот в Нижнем меня встретил ещё один поразительный человек. Его зовут Михаил. Я позвонил ему по заранее найденному контакту, и он ответил: «Слушай, Мартино. Я приеду в аэропорт Нижнего, отвезу тебя в Саранск и поеду на работу». «Чувак, ты серьёзно?! 4 часа везти меня в Саранск, а потом ещё 4 — в Дзержинск, чтобы пойти на работу?!» «Да всё нормально, добро пожаловать в Россию!». Это ведь чудо.

На самом деле, единственное, что в этой поездке меня печалит, это чувство вины. Потому что в Питере меня десяток людей хотели пригласить к себе, и кому-то пришлось отказать. Я ведь там буду всего четыре дня. Как можно жить четыре дня в 10 разных местах?

Это потрясающий уровень радушия, который я получаю от людей. С тех пор как приехал, он не оставлял меня ни на минуту: больше еды, больше пива! Мне кажется, что в контексте нынешней политической ситуации люди понимают посыл моего проекта и стараются показать максимум. Такое возможно только на таком событии, как чемпионат мира.

— Вы хотите реабилитировать Россию? — На самом деле, без разницы, где проходит чемпионат мира — в России или ещё где-то. Я не хочу реабилитировать или искать где-то плохое. Важно, что никто не должен позволять себе поливать грязью другие страны. На этом турнире вы встретите настоящих болельщиков, а они прекрасные люди.

Русские девушки, окраины, реальность

— Вы жили и тусовались только на центральных улицах городов? — Нет, бывал на окраинах.

— И как вам там? — Ну вот в Саранске создаётся ощущение, что город был построен за последние два года. Там абсолютно всё новое. Раньше это было совершенно другое место. Многим это очень нравится, но я общался с местными и был в спальных районах. Реальность там сильно отличается от того, что видят гости. Там гораздо грязнее. Там птицы гадят на улицах, и это не убирают. Но, с другой стороны, практически невозможно сохранять такую огромную страну идеально чистой.

— Но на центральных улицах все очень стараются. — Я понимаю, да. Был в России четыре раза и практически не видел бомжей. Где они? Никто не знает. И это очень странно.

— Вы успели прочувствовать стереотипы о русских девушках? — Иногда, находясь в Европе, я открываю глянцевый журнал: процентов 60 там — русские девушки. Понимаешь, это факт, что они хороши. У русских женщин принято заботиться о своей внешности — каждый день пользоваться косметикой, красиво одеваться. Это очень важно, но в то же время есть и другое представление о женственности. Скажем так, не глянцевое и не стереотипное.

— Знаете, меня сейчас смешат защитники девушек, которые говорят: не мешайте им самим клеиться к иностранцам. Вот скажите, к вам они клеятся? — Нет, этого нет, я этого не вижу. Думаю, они просто открытые к людям — вне зависимости от национальности. Хотят общаться, узнавать и фотографироваться, а не лезть в постель. К девушкам нужно относиться с уважением. Стоп, да ко всем нужно относиться с уважением. Честно говоря, я каждый день в новом городе — у меня просто нет сил общаться с дамами. У меня мало еды и воды — об этом я думаю гораздо чаще. Но если я получу возможность немного передохнуть и выспаться — может, и пообщаемся! Но мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я феминист.

Политика, расизм, нетерпимость

— Но у вас нет мысли, что зарубежные СМИ критикуют Россию, потому что в стране действительно есть вещи, мягко говоря, далёкие от совершенства? — Дим, суть моей поездки в том, чтобы показать: футбол очень легко смешать с политикой, потому что у тебя есть флаг какой-то страны: Аргентины, России, США, Англии, Германии. У каждой из стран есть какие-то проблемы. Но сам футбол — явление не политическое. Чемпионат мира — это культурное упражнение. Никто не пытается доказать, что Россия лучше Англии или наоборот. Или что россияне любят Путина, а условные англичане — дебилы, которые ненавидят Путина, но любят Бориса Джонсона

Я хочу доказать, что один человек может любить другого вне зависимости от культурного или политического контекста. Люди сами по себе могут быть счастливы. Ну а если кто-то другой наживается на межнациональной, межрассовой ненависти, то футбол призван снести эту идею до основания, забрав у этих идиотов их деньги.

— Но пропаганда работает, раз многие темнокожие болельщики из Великобритании, прочитав новости, предпочли не ехать в Россию. — Да вряд ли это касается только темнокожих. Это не совсем правильное суждение. Думаю, что дело просто в страхе ехать в Россию, а не в том, какой у тебя цвет кожи. Про Евро в Польше и Украине тоже писали, что лучше темнокожим там не появляться. Я не буду утверждать, что темнокожему парню в России легко, потому что это не так. Очевидно, что в России есть проблемы. Но английская пресса выворачивает ситуацию так, будто в Польше, России, Украине всё плохо, а у нас в Великобритании — хорошо. Но это не так! Здесь тоже полно проблем. Расизм — это мировая боль, и решать эту проблем нужно всем.

— Почему расистов так привлекает футбол? — Потому что там для них находится место. Вспомните первые чемпионаты мира… Они были проведены Муссолини и Гитлером! Очень легко сказать: это мой флаг, это моя страна, ааааргх! Но это футбол, в его рамках происходит не политический, а культурный обмен. Мы с вами не Путин, не Трамп и не Борис Джонсон. Мы находимся внутри игры, где есть 12 правил и где все говорят на одном языке. Это самая простая вещь на свете, изобретённая моряками в XVIII веке, чтобы подружиться. Но сейчас большие, властные люди, которые способны устраивать войны, берут эту игру в свои руки и используют её в политических целях. Нам ни в коем случае нельзя идти у на поводу у политиков. Эти клоуны хотят украсть у нас футбол, и им нельзя это позволить.

ФИФА, миллиарды, будущее

— Вам нравится то, что делает ФИФА? — Знаешь, есть вещи, которые меня смущают. У ФИФА очевидно было несколько непопулярных решений, да они и не всегда тратят деньги с умом. Например, современные футбольные стадионы не взаимодействуют с человеком так, как они должны взаимодействовать. Понимаешь, футбол — он создан для людей, а не для тех, кто может сидеть в VIP-ложе и пить дорогое вино. Нужно всегда слышать голос улиц, интересоваться, чего на трибунах мечтали бы иметь простые дети, как бы на матчи ходили обычные старики. Но это проблема не только ФИФА, а всего мира, где деньги сейчас решают всё.

— Для кого чемпионат мира в России — для политиков или для людей? — Когда я говорил с ними до чемпионата мира и спрашивал: «Что думаете?», то получал ответы: «Питерский стадион такой дорогой, у нас столько проблем…». А потом, уже на чемпионате мира, они говорили: «Да всё классно, у нас много фанатов со всего мира». Думаю, это путь России — всё делается очень обдуманно, без эмоций. То есть как вы можете оправдать трату миллиарда долларов на стадион, когда у вас есть дети, которым нечего есть, когда люди умирают от болезней? В определённый момент это сложно принять. Но наследство измеряется не только железом. Например, десятки тысяч колумбийцев или перуанцев гуляют в том же Саранске, местные заводят с ними дружбу в «Фейсбуке», переписываются — всё это медленно меняет мир. Да, это не вернёт огромные деньги сейчас, но со временем перерастёт в высшую ценность. Нужно понимать и ценить это. И я мечтаю, что люди придут к уважению, любви и помощи друг другу. Я вижу, что мы хотим этого.