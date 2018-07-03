Ещё
Россияне обрадовались победе и выпили больше пива
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне обрадовались победе России и выпили больше пива 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Оборот пивных напитков в Москве вырос на 25 процентов после победы российской сборной над испанцами в воскресенье, 1 июня. Потребление пива по всей стране увеличилось на 19 процентов. Об этом сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ.
Рост потребления приводится в сравнении с первым днем ЧМ-18, 14 июня. Лидером по росту оборота пива в воскресенье стал Санкт-Петербург, где продажи напитка увеличились в 1,7 раза. При этом, продажи крепкого алкоголя, наоборот, упали. Оборот крепких алкогольных напитков по России упал на четыре процента, в Санкт-Петербурге — на десять процентов, в Москве остался на том же уровне, что и 14 июня, отмечается в пресс-релизе производителя онлайн-касс «Эвотор».
Как отмечают специалисты, за несколько дней до начала состязаний спрос на пиво вырос в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлого года за этот же период.
В конце июня стало известно о «пивном кризисе» в Великобритании: в стране возник дефицит диоксида углерода (углекислый газ). Положение усугубляется жаркой погодой и продолжающимся чемпионатом мира по футболу, в котором сборная Англии выступает крайне удачно — команда досрочно вышла в плей-офф турнира после двух матчей. Британцы, отмечает издание, активно скупают пиво, из-за чего в барах и ресторанах его стало не хватать.
Ранее сообщалось, что с проблемами поставок пива столкнулись многие российские заведения в городах, принимающих игры мундиаля.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?74
Аргентинцев задержали на Красной площади16
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»159
Сотрудник стадиона «Спартак» похитил миллионы12
В футболе разразился новый допинговый скандал104
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение