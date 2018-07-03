В Германии задержали российского фаната с автоматом

В Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках

В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках, сообщает "Советский спорт"

По информации Westdeutsche Zeitung, в отделение полиции поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль с российскими флагами, в котором сидит пассажир с огнестрельным оружием в руках.