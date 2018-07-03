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В Германии задержали российского фаната с автоматом
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В Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках, сообщает "Советский спорт".
По информации Westdeutsche Zeitung, в отделение полиции поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль с российскими флагами, в котором сидит пассажир с огнестрельным оружием в руках.
Сотрудники правоохранительных органов задержали машину, в которой было пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. В салоне автомобиля был обнаружен автомат АК-47, которое не предусматривало ведения стрельбы. Однако, виновнику не удастся избежать уголовного наказания.
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