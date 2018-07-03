Японские футболисты совершили необычный поступок в РФ

Японские футболисты прибрались в раздевалке и оставили записку на русском языке

Футболисты сборной Японии необычным образом поблагодарили организаторов чемпионата мира — 2018 после матча 1/8 финала турнира с Бельгией (2:3).

После игры японские игроки прибрались за собой в раздевалке и оставили записку, в которой на русском языке было написано «спасибо». Фотографию из раздевалки в своём «твиттере» опубликовал Walsh U. Soccer‏.

twitter.com/WalshU_Soccer

Ранее похожим образом себя проявляли японские болельщики, приводившие в порядок трибуны после матчей своей команды.

Сборная Японии уступила Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, по ходу встречи ведя со счётом 2:0 и пропустив решающий гол на последней минуте компенсированного времени. В четвертьфинале мундиаля бельгийцы сыграют с Бразилией.