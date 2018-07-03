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Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
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Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями» 

Lenta.ru 2 часа назад
Спортивный журналист Джонатан Лю порассуждал о причине успехов сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу и сравнил их с «потемкинскими деревнями». Материал появился в британском Independent.
«Чемпионат мира: реальна ли российская футбольная революция, или это всего лишь "потемкинские деревни" (отсылка к историческому мифу о бутафорских деревнях, якобы построенных по указу российской императрицы Екатерины II, — прим. «Ленты.ру»)?» — задается вопросом автор в заголовке материала.
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По мнению Лю, российская сборная пробилась в четвертьфинал домашнего мундиаля вопреки логике. Он также упомянул, что победа над испанцами в серии пенальти вызвала бурные народные гуляния, которые Кремльсравнил с празднованиями победы над нацистской Германией. Автор также отмечает, что россияне получат шесть дней на восстановление и подготовку к матчу четвертьфинала против сборной Хорватии — больше, чем любой другой из победителей 1/8.
2 июля испанский журналист Эдуардо Кастелао пренебрежительно отозвался об игре сборной России. Колумнист El Mundo назвал команду Станислава Черчесова одним из слабейших соперников сборной Испании в истории.
1 июля российская сборная обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Следующий матч национальная команда проведет против хорватов. Встреча состоится 7 июля в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
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