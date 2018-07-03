Ещё
Назван поставленный Жиркову диагноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании. 34-летний Жирков провел три матча на чемпионате мира. В игре с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за повреждения.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с ногой. По его словам, полузащитник может быть готов только к финалу, если сборная России сумеет туда пробиться.
Точные сроки восстановления футболиста неизвестны.
В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.
ТАСС: последние новости
Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени Самедов: терпение и черновая работа позволили россиянам обыграть испанцев в матче ЧМ-2018 Польский футбольный союз не продлит контракт с тренером сборной после ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?51
Аргентинцев задержали на Красной площади11
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»154
Сотрудник стадиона «Спартак» похитил миллионы12
«Мне предложили секс 32 мексиканца»466
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение