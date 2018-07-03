Назван поставленный Жиркову диагноз

Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени

Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова . Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании. 34-летний Жирков провел три матча на чемпионате мира. В игре с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за повреждения.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с ногой. По его словам, полузащитник может быть готов только к финалу, если сборная России сумеет туда пробиться.

Точные сроки восстановления футболиста неизвестны.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.