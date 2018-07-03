У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?

У Дзюбы заметили след от укола. Нас опять подозревают в допинге. Сколько можно?

Сразу после игры Россия — Испания зарубежное СМИ выложило фото Артема Дзюбы с явно различимым отверстием в вене. Что опять происходит?!

Это фото, сделанное во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между Россией и Испаний, опубликовало молдавское СМИ. В кадре нападающий Артём Дзюба и его левая рука. Более крупно — локтевой сгиб, выпирающая вена и хорошо различимое отверстие в ней.

«Допинг! Русский допинг! Мы знали, что ты есть, и мы тебя нашли!», — немедленно завопили те, кто очень хотел завопить. Никаких других доказательств, конечно же, им было не нужно.

«Как же они задолбали своими бестолковыми фейками», — так отреагировали многие в России, в том числе и журналисты «Чемпионата».

Фото странного качества, СМИ малоизвестное — стандартный набор для публикации фейка. Хотя нынче такие времена, что даже в крупных испанских газетах без проблем подделывают футбольные офсайды…

Чемпионат.com

Так что подрисовать в графическом редакторе небольшую точку на руке — это раз плюнуть. Даже мастером «Фотошопа» быть не надо.

Конечно же, в поисках справедливости и с желанием всё всем доказать мы открыли фотогалерею матча Россия — Испания. Дзюбы там было много. Очень много. И тут оказалось…

… что какой-то след на руке Артёма действительно есть. Его видно практически на всех фотографиях с необходимым ракурсом. Например, здесь…

Или вот здесь…

Так что речь точно не шла об игре теней, пылинке на объективе камеры или использовании «фотошопа». Но тогда что это такое?

Мы сразу же обратились за объяснением к врачу сборной России Эдуарду Безуглову . Тот устало вздохнул и принялся методично объяснять очевидные вещи.

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — резюмировал Безуглов.

Проше говоря, у игроков забирают кровь на анализы. Из пальца и из вены. Чтобы контролировать состояние здоровья и определять время готовности бегать по полю.

Да, представляете, у футболистов берут кровь. Прямо как у обычных людей, только чаще. И следы от игл у них на теле остаются, а не затягиваются мгновенно, как у супергероев вселенной «Марвел». Даже у Дзюбы.

В молдавском СМИ, очевидно, как раз уверены в том, что Дзюба — нечто среднее между Логаном-Росомахой и Халком. Не хочется лишать их фантазий. Остальным желающим поискать дырки на чужих телах предлагаем начать с себя. У вас-то все отверстия на месте?

Говорят, что чемпионат мира по футболу 2018 года — это лучшее, что теперь есть у ФИФА. Все силы желающих испортить его теперь, видимо, брошены на поиск допинга в сборной России. В ближайшее время провокаций будет много.

Так всегда бывает, когда очень хочется найти то, чего нет.