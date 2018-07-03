Победа РФ заставит украинского писателя прыгнуть с моста

Украинский писатель пообещал прыгнуть с моста в Днепр при победе России над Хорватией

Украинский художник и писатель Адольфик Гари (настоящее имя — Валерий Загребельный) пообещал спрыгнуть с моста в Днепр, если сборная России по футболу одолеет команду Хорватии в 1/4 чемпионата мира по футболу.

«Я сейчас думаю над тем, что бы пообещать сделать в случае выигрыша России у Хорватии. Думаю, что будет что-то такое очень сильное. Скорее всего, я в Киеве спрыгну с моста Патона в Днепр», — сказал он изданию «Украина.ру».

Это не первое подобное заявление Гари. Ранее он обещал в случае победы России над Испанией пробежаться голым по Крещатику и прибить свою мошонку к асфальту на Крещатике, если Россия выиграет еще хоть один матч. Победы сборной над командами Саудовской Аравии и Египта, по его мнению, были «договорняком».

Однако после новой победы россиян художник так и не выполнил обещанного, объяснив это тем, что не хочет доставлять радость злопыхателям. «В связи со множеством отрицательных комментариев на это обещание (пробежаться голым по Крещатику), я решил не доставлять радость этим злобным людям», — заявил он.

Ранее украинские СМИ также попытались обесценить победу сборной России, вышедшей в 1/8 чемпионата мира по футболу.

7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ с командой Хорватии. Матч состоится на сочинском стадионе «Фишт» в 21.00 мск.