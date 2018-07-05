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Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси
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Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Родители в Казани назвали ребенка Лионелем в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.
На стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины проиграла команде Франции (3:4).
"В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель. Среди других редких имен, которыми родители назвали своих малышей, — Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Милан, Зиннур, Ильина. Самыми популярными среди детских имен этой недели стали Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария", — отмечается в сообщении.
Всего за прошедшую неделю, с 28 июня по 4 июля, в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 396 детей: 232 мальчика и 164 девочки.
Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах. В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0).
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