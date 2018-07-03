«Футбол был ужасный»: западные СМИ раскритиковали Россию

Западная пресса о матче Испания — Россия

Западная пресса продолжает рассматривать под микроскопом успех России. Теперь очередь дошла и до Америки.

Washington post (США)

«Россия, у которой может быть недостаточно опыта, но не занимать дисциплины и самоотдачи, прошла в четвертьфинал. Три недели назад мало кто верил, что команда вообще выйдет из группы, но теперь, попав в половину турнирной сетки попроще, хозяева могли бы сделать ещё шаг или два.

Благодаря тактике хозяев и несовершенствам гостей матч превратился в шахматную партию. С тем лишь отличием, что шахматы были бы более увлекательны. Испанцы любят владеть мячом, русские позволили им это делать. И всё. Если бы не громогласные болельщики, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина и его жену Настю, стадион превратился бы в одну из самых больших в мире спальных зон».

ESPN (США)

«Победу России здесь запомнят, и надолго. Любители футбола и эксперты будут вспоминать её как великое достижение команды, от которой практически все ждали разочарования. Но помимо этого игра россиян запомнится как образец дисциплинированной группы игроков, которые исполнили задуманное и одолели футбольную державу, которая так и не сыграла в полную силу».

CNN (США)

«Оборона одолела атаку. Несмотря на тотальное владение мячом и территорией, бывший чемпион мира был далёк от того, чтобы быть убедительным в противостоянии с дисциплинированным соперником».

SBNation (США)

«До этого момента нынешний чемпионат мира был самым увлекательным в моей жизни. На групповом этапе команды нас как следует побаловали: сборные неслись в атаку, демонстрировали разные стили игры, забивали голы, так много голов. Классических голов. Голов мирового уровня. Были и камбэки, и разочарования. Была и драма, и интрига, игроки блистали… И, боже, вы помните все эти прекрасные голы?

Но в воскресенье мы треском спустились с небес на землю. В первом же матче между Испанией и Россией не было ничего, кроме этих 1100 пасов испанцев. Был гол в свои ворота и пенальти, потом Россия упаковала 10 человек в своей штрафной, а Испания 120 минут мучилась с пасами. После этого была серия пенальти, которая оказалась более напряжённой и увлекательной, но помимо этого — уффф. Все четыре команды этого дня старались выгрызть результат и добились этого, разными способами. Но в итоге мы увидели скучный футбол. Надеюсь, что этот день был всего лишь аномалией».

USA Today (США)

«Давайте сразу проясним на случай, если он это читает: Путин не мог подстроить такой результат на чемпионате мира. Несмотря на шутки в социальных сетях о том, что президент России как-то повлиял на исход драматичной серии пенальти, это явно не его заслуга. Всё дело в невероятном самообладании и храбрости, в которые добавили толику удачи — благодаря всему этому хозяева обыграли фаворитов турнира».

Mirror (Великобритания)

Как однажды сказал незабвенный сэр Алекс Фергюсон : «Это футбол, чёрт возьми». Вылет Испании, да ещё и после поражения от России, вряд ли входил в сценарий, который представляли себе футбольные болельщики. Но хозяева турнира всё ещё остаются в игре, и заслуженно. Даже несмотря на то что футбольные идеологи не слишком рады присутствию такой команды на поздних этапах чемпионата мира. Всё-таки этот мундиаль порадовал болельщиков едва ли не самым открытым футболом за всю историю. Футбол сборной Росси может показаться примитивным и уродливым, но Испания, владевшая мячом 78 процентов времени, не сделала главного, за что и поплатилась в серии пенальти».

The Telegraph (Великобритания)

«Футбол был ужасный, но это никак не отменяет значимости данной победы для народа. На трибунах «Лужников» это не имело абсолютно никакого значения. Россия сохранила самообладание в серии пенальти, а испанские технари не справились с эмоциями. Да, владение мячом у Испании было более стерильным, чем игры у доктора, но как это помогло гостям? Даже пропустив мяч, Россия просто проигнорировала разницу в счёте и продолжила обороняться. Молодой вингер Александр Головин был самым креативным в составе этой команды — именно он выиграл угловой, после которого на Херарде Пике была зафиксирована игра рукой. Дзюба реализовал пенальти и вручил России соломинку, чтобы держаться — и она держалась до конца.