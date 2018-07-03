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Отца футболиста сборной Нигерии похитили перед матчем
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Отца футболиста сборной Нигерии Микела похитили перед матчем ЧМ-2018 с Аргентиной 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен перед матчем с национальной командой Аргентины в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Я был в смятении, не знал, как себя вести. Но не мог подвести 180 млн нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и представлять свою страну. Мне сказали, что отца застрелят, если я обращусь к властям или расскажу кому-то», — приводит слова Микела ESPN.
Он отметил, что также не стал рассказывать о произошедшем тренеру, чтобы не отвлекать его и команду от важного матча, который в итоге завершился поражением со счётом 2:1.
Как сообщает издание, отец Микела, который был похищен в Нигерии, уже освобождён, и находится в больнице.
Сборная Нигерии заняла третье место в группе D и не вышла в плей-офф ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании получает угрозы из-за незабитого пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией.
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