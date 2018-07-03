Отца футболиста сборной Нигерии похитили перед матчем

Отца футболиста сборной Нигерии Микела похитили перед матчем ЧМ-2018 с Аргентиной

Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен перед матчем с национальной командой Аргентины в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я был в смятении, не знал, как себя вести. Но не мог подвести 180 млн нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и представлять свою страну. Мне сказали, что отца застрелят, если я обращусь к властям или расскажу кому-то», — приводит слова Микела ESPN.

Он отметил, что также не стал рассказывать о произошедшем тренеру, чтобы не отвлекать его и команду от важного матча, который в итоге завершился поражением со счётом 2:1.

Как сообщает издание, отец Микела, который был похищен в Нигерии, уже освобождён, и находится в больнице.

Сборная Нигерии заняла третье место в группе D и не вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании получает угрозы из-за незабитого пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией.