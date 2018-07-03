Неймара призвали выгонять с поля за позорное поведение

Неймара пожелали выгонять с поля за позорное поведение

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал нападающего сборной Бразилии Неймара за позорное поведение на поле. Слова спортсмена приводит RT.

«Я могу назвать его поведение только позорным, и никак иначе, ФИФА нужно что-то с этим делать. Я почитал записи в Twitter, подобное поведение раздражает всех любителей футбола. Казалось, что он умирает. Выглядело это так, будто его сейчас погрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим», — заявил Шмейхель, комментируя результат матча 1/8 финала чемпионата мира между командами Бразилии и Мексики.

Его недовольство вызвал артистизм форварда, который склонен к симуляции.

По мнению датчанина, за поведением футболистов наблюдают дети, которые начинают подражать им. Он призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать Неймара. Шмейхель считает, что сначала бразильца нужно предупреждать, однако если он продолжить симулировать, его нужно будет выгнать его с поля.

Неймар был признан лучшим игроком матча с Мексикой. Встреча завершилась со счетом 2:0, форвард забил первый мяч. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Пользователи соцсетей высмеяли его за это.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля.