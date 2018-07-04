Отбившего пенальти от Месси вратаря купил «Карабах»

Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон перейдет в клуб «Карабах» из Азербайджана. Об этом сообщает портал azerisport.com.

По информации источника издания, голкипер прибудет в расположение команды во вторник, 3 июля. Условия контракта Халльдоурссона с «Карабахом» не разглашаются. Последним клубом 34-летнего игрока был датский «Раннерс», за который он играл с 2016 года.

На чемпионате мира 2018 года Халльдоурссон в составе сборной Исландии провел три матча на групповом этапе. В первом туре его команда сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. По ходу матча Халльдоурссон отбил пенальти в исполнении нападающего Лионеля Месси . В оставшихся поединках исландцы дважды проиграли и покинули турнир.

Халльдоурссон также является режиссером. Он снял несколько короткометражных фильмов и клипов, в том числе на песню Never forget, которая была исполнена Гретой Саломе и Йоунси на Евровидении-2012.