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Отбивший пенальти от Месси нашел работу на Кавказе
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Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон перейдет в клуб «Карабах» из Азербайджана. Об этом сообщает портал azerisport.com.
По информации источника издания, голкипер прибудет в расположение команды во вторник, 3 июля. Условия контракта Халльдоурссона с «Карабахом» не разглашаются. Последним клубом 34-летнего игрока был датский «Раннерс», за который он играл с 2016 года.
На чемпионате мира 2018 года Халльдоурссон в составе сборной Исландии провел три матча на групповом этапе. В первом туре его команда сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. По ходу матча Халльдоурссон отбил пенальти в исполнении нападающего Лионеля Месси. В оставшихся поединках исландцы дважды проиграли и покинули турнир.
Халльдоурссон также является режиссером. Он снял несколько короткометражных фильмов и клипов, в том числе на песню Never forget, которая была исполнена Гретой Саломе и Йоунси на Евровидении-2012.
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