Тренер хорватов рассказал о подготовке к игре с Россией

Тренер сборной Хорватии рассказал о подготовке к матчу с Россией

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился ожиданиями от матча с командой России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает "РИА Новости". "Матч со сборной России будет трудным, они доказали свою силу во встрече с испанцами. У нас пять дней, чтобы привыкнуть к температуре и влажности в Сочи. Думаю, мы приняли правильное решение, прибыв сюда сразу после матча с датчанами. Наши болельщики, как и фанаты сборной России, довольны, но мы надеемся, что удача не оставит нас и дальше", — цитирует Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира. Ранее украинский писатель и художник Валерий Загребельный, более известный как Адольфик Гари, пообещал сброситься с моста в случае победы сборной России над Хорватией.