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Названо число посмотревших пенальти в матче с испанцами
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Более 23 млн человек посмотрели по ТВ серию пенальти в матче ЧМ Россия — Испания 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Более 23 млн человек посмотрели на телеканале "Россия 1" серию пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Это составило 18,6% от всей телеаудитории на момент трансляции матча 1 июля. Этот показатель стал самым высоким для России с 2002 года. Тогда трансляцию матча чемпионата мира Япония — Россия посмотрели 26,28 млн человек. Отмечается, что трансляция матча собрала самую наибольшую аудиторию для любой программы на российском телевидении с момента поздравительной речи Владимира Путина в новогоднюю ночь 2017 года (27,6%).
В Испании матч посмотрели на телеканале Т5 13,17 млн человек, что составило 29,5% от максимальной аудитории. Серию пенальти посмотрели 14,83 млн человек, а решающий удар — 15,14 млн  Сборная России победила команду Испании в серии пенальти (1:1) и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
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