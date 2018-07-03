Египетским футболистам грозит отстранение от сборной

Египетская футбольная ассоциация может отстранить от сборной нескольких игроков после ЧМ

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) рассматривает вопрос об отстранении отдельных игроков сборной страны от участия в матчах за национальную команду после чемпионата мира, который проходит в России. Об этом, как сообщил новостной портал "Экстра ньюс", заявил во вторник президент организации Хани Абу Рида.

"На повестке дня руководства ЕФА стоит вопрос об отстранении нескольких игроков сборной в международных матчах национальной команды Египта после завершения чемпионата мира", — сказал Абу Рида. По его словам, "это наказание связано с заявлениями отдельных футболистов и их выступлениями на одном из спутниковых телевизионных каналов". Президент ЕФА пояснил, что "наказание предусматривает запрет на участие в играх сборной страны по футболу в течение года".

При этом Абу Рида не указал, на каком именно спутниковом канале выступали футболисты, на которых может быть наложено такое взыскание. Он также не уточнил, что именно возмутило ЕФА в высказываниях отдельных игроков, а также не назвал фамилии провинившихся, по мнению ассоциации, футболистов.

На чемпионате мира в России египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем россиянам (1:3), а в последнем матче саудовцам (1:2).

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.