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Египетским футболистам грозит отстранение от сборной
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Египетская футбольная ассоциация может отстранить от сборной нескольких игроков после ЧМ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) рассматривает вопрос об отстранении отдельных игроков сборной страны от участия в матчах за национальную команду после чемпионата мира, который проходит в России. Об этом, как сообщил новостной портал "Экстра ньюс", заявил во вторник президент организации Хани Абу Рида.
"На повестке дня руководства ЕФА стоит вопрос об отстранении нескольких игроков сборной в международных матчах национальной команды Египта после завершения чемпионата мира", — сказал Абу Рида. По его словам, "это наказание связано с заявлениями отдельных футболистов и их выступлениями на одном из спутниковых телевизионных каналов". Президент ЕФА пояснил, что "наказание предусматривает запрет на участие в играх сборной страны по футболу в течение года".
При этом Абу Рида не указал, на каком именно спутниковом канале выступали футболисты, на которых может быть наложено такое взыскание. Он также не уточнил, что именно возмутило ЕФА в высказываниях отдельных игроков, а также не назвал фамилии провинившихся, по мнению ассоциации, футболистов.
На чемпионате мира в России египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем россиянам (1:3), а в последнем матче саудовцам (1:2).
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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