Ещё
Голкипер хорватов оценил силу сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Субашич: «У России сильная команда» 

News.ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич заявил, что его команде будет трудно выиграть у сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Он считает, что россияне будут предельно мотивированы на победу, так как играют дома на глазах у тысяч болельщиков.
Как утверждает Субашич, его команде будет тяжёло в игре с Россией. Кроме того, вратарь придерживается мнения, что не является героем Хорватии после победы сборной страны в матче с датчанами по пенальти.
Вся команда — герои, подчеркнул футболист. Слова Субашича приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля в Сочи.
News.ru: последние новости
Макаревич назвал радость россиян по футболу бредом Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге Кейна признали лучшим игроком матча Колумбия-Англия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ415
Врач объяснил след от укола на руке Дзюбы2
Уткин откровенно рассказал о заработках комментаторов46
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?521
Болельщик погиб, отмечая победу сборной РФ4
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:51
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение