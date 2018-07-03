Голкипер хорватов оценил силу сборной России

Субашич: «У России сильная команда»

Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич заявил, что его команде будет трудно выиграть у сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Он считает, что россияне будут предельно мотивированы на победу, так как играют дома на глазах у тысяч болельщиков.

Как утверждает Субашич, его команде будет тяжёло в игре с Россией. Кроме того, вратарь придерживается мнения, что не является героем Хорватии после победы сборной страны в матче с датчанами по пенальти.

Вся команда — герои, подчеркнул футболист. Слова Субашича приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля в Сочи.