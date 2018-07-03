Шакири объяснил победу шведов

Шакири: шведам удалось победить швейцарцев на ЧМ-2018 за счет более организованной игры

Сборная Швеции показала себя более организованной командой в матче 1/8 финала чемпионата мира против швейцарцев, за счет этого ей удалось победить. Об этом журналистам после матча сообщил полузащитник швейцарцев Джердан Шакири. Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии , который прошел в Санкт-Петербурге , закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг "Они показали более организованную игру и поэтому победили. Швеция сильный соперник, поздравляю их с победой", — сказал футболист. Шакири добавил, что в команде Швейцарии проанализируют последнюю игру на турнире и сделают соответствующие выводы. Колумбия. Шведы встретятся в 1/4 финала с победителем пары Англия