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Шакири объяснил победу шведов
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Шакири: шведам удалось победить швейцарцев на ЧМ-2018 за счет более организованной игры 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции показала себя более организованной командой в матче 1/8 финала чемпионата мира против швейцарцев, за счет этого ей удалось победить. Об этом журналистам после матча сообщил полузащитник швейцарцев Джердан Шакири.
Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг.
"Они показали более организованную игру и поэтому победили. Швеция сильный соперник, поздравляю их с победой", — сказал футболист.
Шакири добавил, что в команде Швейцарии проанализируют последнюю игру на турнире и сделают соответствующие выводы.
Шведы встретятся в 1/4 финала с победителем пары Англия — Колумбия.
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