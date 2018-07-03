Макаревич назвал бредом ажиотаж вокруг сборной РФ

Макаревич назвал бредом ситуацию вокруг празднования побед России на ЧМ-2018

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич , комментируя ажиотаж вокруг победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 и критику происходившего в стране, заявил, что в этой ситуации нужно «отделять мух от котлет».

«Мы живем в сумасшедшем доме немножко, поэтому комментировать это, к сожалению, на мой взгляд, бессмысленно. Мне бы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески, чтобы это тоже в безумие не переходило. Не весь мир мы победили, а выиграли, замечательно, очень хорошо, порадуемся за наших», — передает его слова BFM.

Макаревич считает, что и из поражения нельзя делать «трагедию мирового масштаба».

«Бредовыми» он считает также рассуждения на тему: «А что, мы проигрывать теперь должны из-за того, что у нас сажают людей в тюрьмы?»

«Я бы хотел, чтобы мухи были отдельно, котлеты — отдельно», — заявил Макаревич.