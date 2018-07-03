Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ 

Радость от побед сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года не должна переходить в безумие, заявил Business FM музыкант Андрей Макаревич.
«Мы живем в сумасшедшем доме немножко», — подчеркнул он в первую очередь.
По словам лидера группы «Машина времени», к победам российской команды следует относиться «по-человечески» — радость не должна переходить в безумие, а поражения становиться «трагедией мирового масштаба».
При этом певец отметил, что рассуждения либеральной общественности о том, что успехам сборной не стоит радоваться из-за того, что «у нас сажают людей в тюрьмы», превращаются «в какой-то бред».
«Я бы хотел, чтобы мухи были отдельно, котлеты — отдельно», — рассказал он.
3 июля скандальный журналист Андрей Бабченко назвал реакцию россиян на победу сборной "победобесием", сравнив с реакцией на присоединение Крыма.
1 июля сборная Россия в серии пенальти победила Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в четвертьфинал турнира.