Английские фанаты разрисовали памятник Черенкову

Английский фанат разрисовал памятник Черенкову

На груди футболиста появилась надпись England. В настоящее время надпись размазана.

По данным полиции, разрисовавший памятник болельщик сейчас находится на стадионе. Правоохранители разыскивают хулигана по фотографиям с видеокамер.

В эти минуты на стадионе «Спартак» встречаются сборные Англии и Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Счет 1:1, идет дополнительное время.