Английские фанаты разрисовали памятник Черенкову

Неизвестный болельщик разрисовал памятник футболисту Федору Черенкову возле стадиона «Спартак» в Москве, передает «Чемпионат».
На груди футболиста появилась надпись England. В настоящее время надпись размазана.
По данным полиции, разрисовавший памятник болельщик сейчас находится на стадионе. Правоохранители разыскивают хулигана по фотографиям с видеокамер.
В эти минуты на стадионе «Спартак» встречаются сборные Англии и Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Счет 1:1, идет дополнительное время.