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Английские фанаты разрисовали памятник Черенкову
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Английский фанат разрисовал памятник Черенкову 

Рамблер 1 час назад
Фото: VK / Спартак Москва
Неизвестный болельщик разрисовал памятник футболисту Федору Черенкову возле стадиона «Спартак» в Москве, передает «Чемпионат».
На груди футболиста появилась надпись England. В настоящее время надпись размазана.
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По данным полиции, разрисовавший памятник болельщик сейчас находится на стадионе. Правоохранители разыскивают хулигана по фотографиям с видеокамер.
В эти минуты на стадионе «Спартак» встречаются сборные Англии и Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Счет 1:1, идет дополнительное время.
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