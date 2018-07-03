Дзюбу сравнили с уличным футболистом

Экс-тренер сборной Хорватии сравнил Дзюбу с «уличным футболистом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славек Билич прокомментировал игру российских футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».

"Молодая звезда сборной — Александр Головин . Опытный Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» — топ-профессионал.

Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста — знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч", — сказал специалист.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России.