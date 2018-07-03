Дзюбу сравнили с уличным футболистом

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славек Билич прокомментировал игру российских футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».
"Молодая звезда сборной — Александр Головин. Опытный Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» — топ-профессионал.
Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста — знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч", — сказал специалист.
Билич также назвал Игоря Акинфеева «топ-голкипером» и отметил, что отсутствие Алана Дзагоева является большой потерей для сборной России.
"Денис Черышев хорош, Роман Зобнин и Юрий Газинский — тоже. В защите надежен Юрий Жирков. Марио Фернандес — может быть, лучший правый защитник на турнире, постоянно бегает вдоль по бровке", — добавил Билич.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России.