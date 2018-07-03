Ещё
Дзюбу сравнили с уличным футболистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер сборной Хорватии сравнил Дзюбу с «уличным футболистом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славек Билич прокомментировал игру российских футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».
"Молодая звезда сборной — Александр Головин. Опытный Самедов, бывший игрок моего «Локомотива» — топ-профессионал.
Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста — знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч", — сказал специалист.
Билич также назвал Игоря Акинфеева «топ-голкипером» и отметил, что отсутствие Алана Дзагоева является большой потерей для сборной России.
"Денис Черышев хорош, Роман Зобнин и Юрий Газинский — тоже. В защите надежен Юрий Жирков. Марио Фернандес — может быть, лучший правый защитник на турнире, постоянно бегает вдоль по бровке", — добавил Билич.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России.
Газета.Ru: последние новости
Английские фанаты оставили надпись на памятнике Черенкову Немецкий журналист Зеппельт выпустил новый фильм о допинге Дзюба подготовил Акинфеева к пенальти
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боялись Россию»: англичане прячутся перед игрой56
Уткин откровенно рассказал о заработках комментаторов30
В футболе разразился новый допинговый скандал107
Английские фанаты разрисовали памятник Черенкову5
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?512
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение