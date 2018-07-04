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Английская сборная поверила в себя
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Защитник сборной Англии: эта игра позволила нам поверить в себя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Киран Триппьер заявил, что сборная Англии всегда проигрывали матчи, подобные встрече с колумбийцами в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России, передает ТАСС.
"Эта игра позволила поверить нам самим в себя. Мы многому научились — быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром", — сказал Триппьер.
Англичане переиграли Колумбию в серии послематчевых пенальти. Отметим, что Колумбия сумела перевести игру в дополнительное время, сравняв счет в концовке игры.
Ранее Гарри Кейн заявил, что после победы над Колумбией на ЧМ-2018 мы стали взрослее.
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