Английская сборная поверила в себя

Защитник сборной Англии: эта игра позволила нам поверить в себя

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Киран Триппьер заявил, что сборная Англии всегда проигрывали матчи, подобные встрече с колумбийцами в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России, передает ТАСС "Эта игра позволила поверить нам самим в себя. Мы многому научились — быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром", — сказал Триппьер. Англичане переиграли Колумбию в серии послематчевых пенальти. Отметим, что Колумбия сумела перевести игру в дополнительное время, сравняв счет в концовке игры. Ранее Гарри Кейн заявил, что после победы над Колумбией на ЧМ-2018 мы стали взрослее.