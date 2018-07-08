Вида объяснил свой выкрик «Слава Украине!»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" объяснил провокационную видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией
"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", — заявил Вида.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее хорват Вида поприветствовал Украину после победы над Россией.