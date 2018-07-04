Посол Сербии оценил уровень ЧМ-2018

Посол Сербии в России оценил уровень ЧМ-2018

Посол Сербии в России Славенко Терзич оценил уровень чемпионата мира по футболу, передает НСН.

"Мне кажется интересным, что некоторые команды, которые были фаворитами, например, Германия, уже выбыли. А "темные лошадки", наоборот, проявляют себя с лучшей стороны. Это говорит о глубоких изменениях в сфере спорта. Благодаря этому турнир получается очень интересным, " — заявил Терзич.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее посол Сербии Терзич поздравил Россию с успешным проведением ЧМ-2018.