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Посол Сербии оценил уровень ЧМ-2018
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Посол Сербии в России оценил уровень ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Посол Сербии в России Славенко Терзич оценил уровень чемпионата мира по футболу, передает НСН.
"Мне кажется интересным, что некоторые команды, которые были фаворитами, например, Германия, уже выбыли. А "темные лошадки", наоборот, проявляют себя с лучшей стороны. Это говорит о глубоких изменениях в сфере спорта. Благодаря этому турнир получается очень интересным, " — заявил Терзич.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее посол Сербии Терзич поздравил Россию с успешным проведением ЧМ-2018.
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