Составлена символическая сборная 1/8 финала ЧМ

Россияне попали в символическую сборную 1/8 финала ЧМ

Два футболиста национальной команды России вошли в список 11 лучших

Сборная России сразится с командой Хорватии в матче 1/4 финала мундиаля. Эта игра пройдёт 7 июля в Сочи.