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Составлена символическая сборная 1/8 финала ЧМ
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Россияне попали в символическую сборную 1/8 финала ЧМ 

News.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Два футболиста национальной команды России вошли в список 11 лучших
Игроки сборной России по футболу Илья Кутепов и Мариу Фернандес попали в символическую сборную первого раунда плей-офф чемпионата мира-2018. Всего в списке лучших оказались 11 футболистов.
Помимо Фернандеса и Кутепова, в символическую сборную по версии Bleacher Report вошли Гарри Магуайр, Каспер Шмейхель, Диего Лаксальт, Джон Стоунс, Н Голо Канте, Поль Погба, Неймар, Эдисон Кавани и Килиан Мбаппе
Сборная России сразится с командой Хорватии в матче 1/4 финала мундиаля. Эта игра пройдёт 7 июля в Сочи.
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