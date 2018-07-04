Составлена символическая сборная 1/8 финала ЧМ

Два футболиста национальной команды России вошли в список 11 лучших
Игроки сборной России по футболу Илья Кутепов и Мариу Фернандес попали в символическую сборную первого раунда плей-офф чемпионата мира-2018. Всего в списке лучших оказались 11 футболистов.
France’s stars were 🔑 in the last 16. pic.twitter.com/1L3pULP7wf— B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.
Помимо Фернандеса и Кутепова, в символическую сборную по версии Bleacher Report вошли Гарри Магуайр, Каспер Шмейхель, Диего Лаксальт, Джон Стоунс, Н Голо Канте, Поль Погба, Неймар, Эдисон Кавани и Килиан Мбаппе
Сборная России сразится с командой Хорватии в матче 1/4 финала мундиаля. Эта игра пройдёт 7 июля в Сочи.