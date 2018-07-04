Роналду поселили в Саранске в очень дешевом номере во время ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира отказался от номера люкс и жил в дешевых апартаментах в Саранске, сообщает "Столица-С".

Администрация саранского отеля проинформировала, что в преддверии матча группового этапа с Ираном футболист предпочел жить в одноместном номере стоимостью 4300 рублей в сутки.

Также в гостинице заверили, что болельщики команды соперника не могли помешать Роналду выспаться перед матчем. Управляющий заявил, что отель оборудован совершенной системой звукоизоляции. Кроме того, обладатель пяти "Золотых мячей" был поселен на шестом этаже.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" готов предложить португальцу контракт на четыре года с зарплатой €30 млн за сезон.