Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками

Волонтеры в московском метрополитене с 12 июня помогают иностранным болельщикам сориентироваться в городе и решить нестандартные проблемы. Более 270 тыс. иностранных гостей получили ответы на свои вопросы, в том числе "где спит Ленин" и как попасть на "станцию с собачками", сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы

"Самыми популярными вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?", причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду "Площадь Революции"", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Также иностранцы интересовались "Где спит Ленин?" и "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".

Более 100 волонтеров дежурят ежедневно на центральных и пересадочных станциях московского метрополитена с 12 июня. За это время они помогли уже более 270 тыс. иностранных гостей.

Сотрудники метро не только отвечают на вопросы, но и решают нестандартные проблемы.

"Например, на станции "Баррикадная" туристу помогли достать банковскую карту, которую он уронил в решетку водостока. На станции "Китай-город" болельщику из Аргентины вернули потерянный паспорт, после того как нашли туриста через социальные сети и посольство", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Он проходит в 11 городах РФ