Фанат извинился за надпись на памятнике Черенкову

Болельщик сборной Англии, оставивший надпись «England» (Англия) на памятнике Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак», принёс извинения за свой поступок.
«Мне жаль, мне стыдно. Мне нравится эта страна. Я два дня в России, и люди здесь гостеприимны. Я не хотел проявлять неуважение к этой стране — наоборот, я уважаю её историю и никогда бы так не поступил, если бы знал, что мой поступок может кого-то оскорбить. Приношу свои глубочайшие извинения», — отметил болельщик.
Напомним, инцидент произошёл перед матчем сборной Англии с Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Полиция задержала фаната во время игры, ему будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».