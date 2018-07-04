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Фанат извинился за надпись на памятнике Черенкову
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Английский фанат извинился за надпись на памятнике Черенкову 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: VK / Спартак Москва
Болельщик сборной Англии, оставивший надпись «England» (Англия) на памятнике Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак», принёс извинения за свой поступок.
«Мне жаль, мне стыдно. Мне нравится эта страна. Я два дня в России, и люди здесь гостеприимны. Я не хотел проявлять неуважение к этой стране — наоборот, я уважаю её историю и никогда бы так не поступил, если бы знал, что мой поступок может кого-то оскорбить. Приношу свои глубочайшие извинения», — отметил болельщик.
Напомним, инцидент произошёл перед матчем сборной Англии с Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Полиция задержала фаната во время игры, ему будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
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