Назван самый гостеприимный город ЧМ-2018

Самым гостеприимным городом проходящего в России чемпионата мира по футболу признан Санкт-Петербург.

Рейтинг самых гостеприимных городов ЧМ-2018 на основе опроса туристов в соцсетях составил сервис бронирования гостиниц и квартир Tvil.ru.

Первое место занял Санкт-Петербург, набрав 32% голосов. Далее расположились Москва (14%) и Сочи (12%).

Менее понравились туристам Казань (9%) и Екатеринбург (8%), Самара (7%), Нижний Новгород (5%), Ростов-на-Дону (5%), Волгоград (5%) и Калининград (3%).

Ранее британское издание The Independent назвало Санкт-Петербург самым красивым городом ЧМ-2018.