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Назван самый гостеприимный город ЧМ-2018
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Назван самый гостеприимный город ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самым гостеприимным городом проходящего в России чемпионата мира по футболу признан Санкт-Петербург.
Рейтинг самых гостеприимных городов ЧМ-2018 на основе опроса туристов в соцсетях составил сервис бронирования гостиниц и квартир Tvil.ru.
Первое место занял Санкт-Петербург, набрав 32% голосов. Далее расположились Москва (14%) и Сочи (12%).
Менее понравились туристам Казань (9%) и Екатеринбург (8%), Самара (7%), Нижний Новгород (5%), Ростов-на-Дону (5%), Волгоград (5%) и Калининград (3%).
Ранее британское издание The Independent назвало Санкт-Петербург самым красивым городом ЧМ-2018.
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