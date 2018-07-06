Названы города с самыми красивыми болельщицами

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru подготовил топ‐10 городов с самыми красивыми болельщицами ЧМ‐2018 по результатам опроса туристов в социальных сетях. Данные рейтинга оказались в распоряжении «360».
Десять городов с самыми красивыми болельщицами:
1. Санкт-Петербург — 23%;
2. Сочи — 23%;
3. Москва — 20%;
4. Нижний Новгород — 12%;
5. Екатеринбург — 10%;
6. Калининград — 4%;
7. Ростов-на-Дону — 2%;
8. Казань — 1%;
9. Волгоград — 1%;
10. Самара — 1%.
По данным FIFA, почти 2,6 миллиона зрителей посетили 56 матчей чемпионата, а больше всего болельщиц было у России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.
Ранее в Ростуризме сообщили, что более пяти миллионов туристов посетили мундиаль в июне. Такие данные привел глава ведомства Олег Сафонов. В числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Саранск.