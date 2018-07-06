Определены города с самыми красивыми болельщицами

Названы города России с самыми красивыми болельщицами по футболу

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru подготовил топ‐10 городов с самыми красивыми болельщицами ЧМ‐2018 по результатам опроса туристов в социальных сетях. Данные рейтинга оказались в распоряжении «360».

Десять городов с самыми красивыми болельщицами:

1. Санкт-Петербург — 23%;

2. Сочи — 23%;

3. Москва — 20%;

4. Нижний Новгород — 12%;

5. Екатеринбург — 10%;

6. Калининград — 4%;

7. Ростов-на-Дону — 2%;

8. Казань — 1%;

9. Волгоград — 1%;

10. Самара — 1%.

По данным FIFA, почти 2,6 миллиона зрителей посетили 56 матчей чемпионата, а больше всего болельщиц было у России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.