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Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну
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Англичане поиздевались над двойником Ленина 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве два футбольных болельщика из Англии усадили в мусорный бак пожилого мужчину, похожего на Владимира Ленина. Об этом сообщает «Бомбардир.ру».
Видеозапись инцидента опубликована на YouTube. Ролик демонстрирует, как фанаты напевают «Mister Lenin, it’s England» (с англ. «мистер Ленин, это Англия»). Затем они поднимают сидевшего на лавочке мужчину и сажают его в урну.
Мужчина поднялся оттуда и возмущено сказал им: «Слышь, ***». После этого он направился в их сторону, и съемка прекратилась.
Ранее английский болельщик написал на памятнике Федору Черенкову в Москве слово «England». Его приговорили к трем тысячам рублей штрафа. Англичанин принес извинения.
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