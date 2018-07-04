Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну

Англичане поиздевались над двойником Ленина

В Москве два футбольных болельщика из Англии усадили в мусорный бак пожилого мужчину, похожего на Владимира Ленина. Об этом сообщает «Бомбардир.ру».

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube. Ролик демонстрирует, как фанаты напевают «Mister Lenin, it’s England» (с англ. «мистер Ленин, это Англия»). Затем они поднимают сидевшего на лавочке мужчину и сажают его в урну.

Мужчина поднялся оттуда и возмущено сказал им: «Слышь, ***». После этого он направился в их сторону, и съемка прекратилась.