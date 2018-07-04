Стал известен следующий клуб Дзюбы

«Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается», — сказал Семак.

Семак выразил надежду, что Дзюба будет показывать в клубе такой же высокий уровень игры, как в составе сборной России на чемпионате мира.

В прошлом сезоне Артем Дзюба не попадал в основной состав в «Зените» и зимой перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», чтобы иметь игровую практику и шансы попасть в сборную России.