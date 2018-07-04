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Стал известен следующий клуб Дзюбы
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Стал известен следующий клуб Дзюбы 

Рамблер 5 часов назад
Нападающий сборной России Артем Дзюба вернется в санкт-петербургский «Зенит» из аренды в тульском «Арсенале». Об этом заявил главный тренер питерской команды Сергей Семак в интервью «Матч ТВ».
«Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается», — сказал Семак.
Семак выразил надежду, что Дзюба будет показывать в клубе такой же высокий уровень игры, как в составе сборной России на чемпионате мира.
В прошлом сезоне Артем Дзюба не попадал в основной состав в «Зените» и зимой перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», чтобы иметь игровую практику и шансы попасть в сборную России.
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