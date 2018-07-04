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Футболисты сборной Колумбии получили угрозы о смерти
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Футболисты сборной Колумбии Бакка и Урибе получили угрозы о смерти в социальных сетях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Колумбии по футболу Карлос Бакка и полузащитник команды Матеус Урибе получили угрозы о смерти в социальных сетях после матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Основное и дополнительное время матча между сборными Англии и Колумбии, который прошел во вторник на стадионе "Спартак" в Москве, завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане — 4:3.
Ранее после матча первого тура группового этапа против команды Японии (1:2), угрозы получал полузащитник колумбийской сборной Карлос Санчес, нарушивший правила в штрафной, что привело к пенальти и красной карточке уже на третьей минуте встречи. Полиция проводила расследования по данному инциденту с целью выявить личности людей, угрожавших футболисту. Бакка и Урибе стали получать угрозы в социальных сетях в течение нескольких минут после поражения от сборной Англии — оба игрока не реализовали свои удары в серии послематчевых пенальти. Пользователи желали смерти игрокам и советовали не возвращаться назад в Колумбию.
Другие болельщики возмутились подобными высказываниями, так как во вторник была 24-я годовщина гибели Андреса Эскобара. Колумбийский футболист был убит через несколько дней после решающего для национальной команды матча группового этапа чемпионата мира — 1994 против сборной США (1:2). Защитник срезал мяч в собственные ворота, что привело к поражению южноамериканцев и вылету из турнира. Брат убитого футболиста Сачи Эскобар перед игрой сборной Колумбии с англичанами рассказал британскому изданию, что его соотечественников ничему не научила трагедия 24-летней давности.
"Я хочу сказать тем людям, которые думают, что все можно решить, применив оружие: вы не имеете право забрать чью-то жизнь только потому, что человек совершил ошибку. Мой брат никогда не получал никаких угроз, его просто убили самым трусливым образом. Тот факт, что людям все еще разрешают говорить об этом в сети, убеждает меня, что они ничего не вынесли из смерти Андреса. Эти люди не являются настоящими колумбийскими футбольными фанатами, их следует арестовать и бросить в тюрьму", — сказал Сачи Эскобар.
Также на текущем чемпионате мира угрозы поступали футболисту сборной Швеции Джимми Дурмазу после поражения от команды Германии во втором туре группового этапа, который закончился поражением шведов со счетом 1:2.
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