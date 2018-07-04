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Появилось видео осквернения памятника Черенкову
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Эксклюзивное видео. Как английский фанат осквернил памятник Черенкову 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Чемпионат» опубликовал эксклюзивное видео, на котором болельщик сборной Англии оскверняет памятник бывшему футболисту сборной СССР Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак». Инцидент произошёл накануне, 3 июля, перед началом матча англичан с Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира–2018.
Напомним, фаната, написавшего на памятнике «England» (Англия), задержали сотрудники полиции прямо во время матча. Ему будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Позже болельщик принёс свои извинения и сказал, что не стал бы совершать такой поступок, если бы знал о такой реакции.
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