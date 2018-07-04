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Суд наказал осквернившего памятник Черенкову англичанина
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Английского болельщика оштрафовали на 3 тыс. рублей за осквернение памятника Черенкову 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Тушинский суд оштрафовал на 3 тыс. рублей английского болельщика, осквернившего памятник футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Как сообщает Тушинский суд, дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда, подданного Великобритании, рассмотрено. Постановлением от 04.07.18 он Признан виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание — административный штраф 3000 рублей", — сказала представитель суда.
Ранее столичная полиция сообщила о том, что англичанин задержан. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что молодой человек извинился за надпись "England" на памятнике.
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