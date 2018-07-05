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Подсчитано, сколько Неймар пролежал на газоне на ЧМ
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Подсчитано, сколько Неймар пролежал на газоне во время ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Нападающего бразильской сборной Неймара обвинили в намеренном затягивании времени во время матчей чемпионата мира после нарушений правил. Об этом сообщило издание AS.
Неймара 23 раза фолили в четырех матчах турнира. При этом бразилец в общей сложности пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд.
СМИ подсчитали, что дольше всего на футбольном поле нападающий команды Бразилии пролежал на встрече в 1/8 финала с мексиканцами. На газоне он провел 5,5 минут.
Встреча бразильцев и футболистов Мексики закончилась со счетом 2:0 в пользу первых. Первый мяч в ворота соперников забил Неймар, второй на 88-й минуте — Роберто Фирмино.
На данный момент определены все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В пятницу, 6 июля, сыграют Уругвай — Франция (17:00, Нижний Новгород) и Бразилия — Бельгия (21:00, Казань). В воскресенье встретятся Швеция и Англия (17:00, Самара), а также Россия и Хорватия (21:00, Сочи).
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